L'Oms lancia una campagna di test per rilevare gli anticorpi al Covid-19

LONDRA - Dopo Solidarity I per cercare farmaci e vaccini contro il Covid-19, l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) si prepara a lanciare nei prossimi giorni il programma Solidarity II, per sapere quante sono nel mondo le persone con l'infezione attraverso una campagna di analisi del sangue per rilevare gli anticorpi al virus in quasi una decina di paesi nel mondo.

Ciò aiuterà a determinare prevalenza e mortalità del Covid-19 nelle diverse fasce d'età e a decidere la durata di chiusure e quarantene. Grazie al tampone è stato possibile individuare un milione di casi, ma visto il loro numero limitato, molti casi - soprattutto lievi - non sono stati rilevati. L'esame degli anticorpi invece permette di avere un quadro più preciso della reale diffusione, perché vede se una persona è stata infettata nel passato e ha gli anticorpi che possono proteggerla da future infezioni.

Record negativo per il Regno Unito - Nuovo balzo di 689 morti in più in 24 ore per coronavirus negli ospedali del Regno Unito (ieri l'incremento era stato di 563 unità), secondo gli ultimi dati aggiornati del ministero della Sanità britannico diffusi oggi.

I decessi totali registrati salgono a 3.605, mentre i contagi passano da 33.718 a 38.168, con un record di 4.450 casi in più sull'arco di 24 ore. I test eseguiti nel Paese superano infine i 173.700, a un ritmo quotidiano incrementato oltre quota 10.500.

Lockdown prolungato in Spagna? - In Spagna appare sempre più probabile una proroga del lockdown come misura per contrastare la diffusione del coronavirus, di altri 15 giorni rispetto alle disposizioni attuali, fino quindi al 26 aprile prossimo. Lo ha riferito oggi "El Pais" sottolineando che il governo sta lavorando a questa ipotesi.

La preghiera di Bolsonaro - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha incontrato alcuni pastori evangelici e proposto di organizzare una giornata di preghiera contro il coronavirus domenica prossima, quando potrebbero riaprire le chiese. «Sto chiedendo un giorno di digiuno e preghiera per coloro che hanno fede, affinché le persone vadano brevemente dove ci sono i pastori, i sacerdoti, per chiedere un giorno di digiuno per tutto il popolo brasiliano», ha detto il capo dello Stato, secondo cui il rituale avrà lo scopo di «liberare il Brasile da questo male».

Rimpatri europei - L'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al termine della videoconferenza dei ministri degli Esteri Ue, ha annunciato oggi che oltre «350.000 europei sono stati rimpatriati, sebbene siano ancora 250.000» quelli da riportare a casa.

Mascherine e ventilatori senza dazi - La Commissione Ue ha approvato le richieste degli Stati membri e del Regno Unito di revocare temporaneamente (per sei mesi) i dazi doganali e l'Iva sull'importazione di ventilatori, mascherine, test e altri dispositivi medici da paesi terzi. «È essenziale che le apparecchiature e i dispositivi medici arrivino rapidamente dove sono necessari», cioè agli operatori sanitari, che possono «proteggersi e continuare a salvare vite umane», ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni.

Il Mercosur si attiva - Il Mercosur, organismo di cooperazione fra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, ha approvato lo stanziamento di un fondo di emergenza di 16 milioni di dollari per la lotta alla pandemia del coronavirus, che si uniranno alle risorse già messe a disposizione del progetto plurinazionale «Ricerca, educazione e biotecnologia applicate alla Sanità».