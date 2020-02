Deragliamento, «lo scambio non doveva essere aperto»

LODI - Dopo il tragico deragliamento del Frecciarossa avvenuto ieri nelle campagne di Lodi - che ha visto la morte di due ferrovieri - in molti hanno puntato il dito sui lavori di manutenzioni svolti sul luogo dell'incidente nelle ore precedenti.

Secondo gli investigatori uno scambio sarebbe rimasto aperto, per questo il convoglio avrebbe deviato verso il binario morto, in direzione del deposito dei mezzi di manutenzione. Non solo, nonostante questo, sarebbe stato comunicato un “via libera alla circolazione” alla centrale operativa e quindi il nulla osta al treno.

Come riporta il Corriere.it, il deviatore incriminato, il numero 05, sarebbe dovuto essere in posizione chiusa, così da permettere il passaggio lineare e indisturbato del treno. Invece è stato trovato aperto dagli investigatori del Nucleo operativo incidenti ferroviari della Polfer. Al termine dei lavori, 50 minuti prima dell’incidente, era stato comunicato: «Deviatoio 05 disalimentato e in posizione normale».

Gli investigatori optano quindi per un errore umano: non è stato verificato che il cambio fosse o meno tornato in posizione chiusa dopo la manutenzione. Il tutto - o solo delle parti - sarebbe stato riposizionato in modo errato. In più è da stabilire perché sia stato lasciato scollegato, tanto da non poter essere rilevato dal sistema di sensori di controllo. C'era ancora qualcosa da sistemare? Sono state sentite tutte le persone coinvolte. L'indagine richiederà diverso tempo.

keystone-sda.ch (ANDREA FASANI)