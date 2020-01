Ritirata la "Granata lacrimogena istantanea"

PARIGI - Dopo mesi di polemiche, il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha annunciato oggi il ritiro di una granata lacrimogena esplosiva - la GLI-F4 - utilizzata dalle forze dell'ordine in Francia e accusata di provocare gravi ferite ai manifestanti.

«Non hanno colore, non hanno segnalazioni specifiche ed è accaduto, diversi mesi fa - ha detto il ministro intervistato dalla tv pubblica France 3 - che alcuni poliziotti fossero costretti ad usare queste granate per liberarsi da una minaccia e che dei manifestanti, prendendole volontariamente in mano, si ferissero gravemente. Per questa ragione penso che si debbano ritirare le GLI-F4».

Definita "Granata lacrimogena istantanea", la GLI-F4 ha un triplo effetto: lacrimogeno, sonoro (una forte detonazione prodotta da quasi 30 grammi di TNT) e uno spostamento d'aria. Viene utilizzata, di norma, dalla forza pubblica in situazione di accerchiamento o di aggressione da parte di gruppi ostili, con l'obiettivo di liberarsi da una situazione o disperdere un assembramento minaccioso.

Diversi manifestanti dei "gilet gialli", ma anche dei collettivi ostili alla costruzione dell'aeroporto a Notre-Dame-des-Landes, hanno denunciato gravi ferite a causa dell'esplosione della GLI-F4. Alcuni hanno lamentato amputazioni di dita o di una mano.

Nel 2017 il governo decise di ritirare dall'arsenale della polizia una granata simile, la OF-F1, dopo la morte nel 2014 di un militante ecologista, Remi Fraisse.