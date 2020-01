Tre bimbi ritrovati senza vita a casa: «Non sappiamo come sono morti»

ARIZONA - Tre bambini piccoli - un maschietto di 3 anni e due bambine, rispettivamente di 2 anni e di 7 mesi - sono stati rinvenuti senza vita ieri in un’abitazione di Phoenix, nello stato dell’Arizona. I servizi di primo interventi hanno tentato di rianimare i tre mediante il massaggio cardiaco, ma senza successo.

I bambini non presentavano alcun segno di violenza, ha inoltre spiegato la polizia che però non è ancora riuscita a determinare quale sia stata la causa del triplice decesso.

Gli inquirenti hanno interrogato sia i genitori dei bimbi sia un parente che si trovava con loro nell’abitazione quando è avvenuto il dramma. È emerso che i tre non si erano sentiti bene nelle ore precedenti.

Data l’assenza di traumi sui corpi, la morte dei tre non è stata per il momento classificata come omicidio. Per identificare le cause sarà necessario attendere i risultati delle autopsie.