Si spoglia (a pagamento) per salvare i koala

LOS ANGELES - Foto senza veli in cambio di soldi per salvare i koala. È la proposta postata sabato 4 gennaio su Twitter dalla influencer americana Kaylen Ward. Un'idea, la sua, che ha scatenato il web. In pochi giorni, infatti, le promesse di offerte (minimo 10$) sul profilo "The Naked Philanthropist" si sono moltiplicate raggiungendo la considerevole cifra di 700.000 dollari.

I soldi raccolti - riferisce il Mirror - saranno versati a diverse campagne di raccolta fondi per combattere gli incendi che da settimane stanno devastando l'Australia. Solo il primo giorno la modella americana ha dovuto far fronte a migliaia di messaggi con promesse di versamento che hanno raggiunto i 290.000 dollari. «Ho visto un'enorme copertura mediatica per altri fatti di cronaca nel mondo. Il rogo di Notre Dame, ad esempio, ha portato a tantissima solidarietà, ma per gli incendi in Australia non ho visto il medesimo coinvolgimento», ha spiegato la bella texana motivando così il proprio gesto.

Un gesto che, però, non ha avuto solo reazioni positive per la ragazza. In un post sul proprio profilo Twitter, Kaylen rivela infatti di essere stata «rinnegata» dai propri cari. E questo non è stato il suo unico problema. «Il mio account Instagram è stato disattivato, la mia famiglia mi ha rinnegato e il mio ragazzo non mi rivolge più la parola a causa di questo Tweet». Altre persone, invece, hanno pensato bene di condividere le fotografie di nudo ad altri utenti: «Alcune donatori hanno poi inviato gratuitamente i miei scatti ad altri». Ma nonostante questi piccoli inghippi, la modella va avanti per la sua strada. «La mia missione di salvataggio dei koala è più importante di tutto».

An estimated $700K has been raised for the Australian Bush Fires in response to my tweet....

is this real life? — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 6, 2020

Twitter (lilearthangelk)