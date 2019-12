L'ex modella in una causa individuale contro Weinstein

NEW YORK - Una ex modella polacca ha accusato Harvey Weinstein di averla aggredita sessualmente quando aveva 16 anni e sperava di lavorare nel cinema.

Kaja Sokola è uscita allo scoperto sfilandosi dall'azione legale di gruppo che sta portando a un patteggiamento di 25 milioni di dollari con più di una ventina tra attrici e ex dipendenti della società dell'ex produttore.

«Non posso accettare quanto proposto come equo o giusto. Non c'è giustizia per i responsabili, il compensi per tutte le vittime sono insufficienti e milioni di dollari andranno a persone che hanno reso possibile il comportamento di Weinstein», ha detto la donna spiegando perché ha deciso di fare causa individualmente sulla base del Child Victim Act dello stato di New York.

Decine di donne hanno accusato Weinstein di molestie e stupri. Un processo penale contro l'ex boss di Miramax si aprirà il 6 gennaio a New York.

L'episodio denunciato dalla Sokola risale al 2002. Weinstein, che avrebbe promesso alla ex modella di portarla fuori a pranzo, l'avrebbe invece condotta nel suo appartamento dove l'avrebbe aggredita.