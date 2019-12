Addio a Pete Frates, volto simbolo dell'Ice Bucket Challenge

BOSTON - Pete Frates, uno dei volti simbolo della campagna di solidarietà legata al fenomeno dell'Ice Bucket Challenge, si è spento all'età di 34 anni.

Lo ha annunciato la sua famiglia, si legge in un comunicato del Boston College - l'ateneo per il quale Frates ha giocato a baseball. Il decesso è stato sereno «dopo una battaglia eroica contro la sclerosi laterale amiotrofica» o Sla. La malattia neurodegenerativa fu diagnosticata nel 2012 e nei due anni successivi Frates e gli amici resero celebre la pratica che consiste nel rovesciarsi in testa un secchio di acqua ghiacciata e sfidare altri a fare altrettanto. Non senza invitare a sostenere la lotta contro la malattia.

In un paio di mesi decine di milioni di persone nel mondo parteciparono all'Ice Bucket Challenge e furono raccolti fondi per oltre 200 milioni di dollari. «Pete è stato fonte d'ispirazione per così tante persone in tutto il mondo che hanno tratto forza dal suo coraggio e resilienza.