La terra trema: il numero delle vittime sale a 11

TIRANA - Un potente terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito l'Albania nelle prime ore di martedì, scatenando scene di panico a Tirana e nella città costiera di Durazzo, dove è crollato un edificio, secondo il Ministero della Difesa.

Il terremoto è stato avvertito alle 02.54 locali (03.54 svizzere) e gli abitanti di Tirana, in preda al panico, sono scesi in strada. L'epicentro del sisma è stato localizzato nel Mar Adriatico, a 34 km a nord-ovest di Tirana e a una profondità di 10 chilometri.

«I danni sono considerevoli», ha detto Albana Qajahaj, portavoce del Ministero della Difesa. Un hotel di tre piani a Durazzo è crollato mentre un altro edificio nel centro della città è gravemente danneggiato. Danni sono stati segnalati anche a Thumana, 30 km a nord-ovest di Tirana.

Almeno 11 morti e oltre 600 feriti - Il bilancio provvisorio parla di almeno 600 feriti e di 11 morti. Le prime informazioni parlavano di sei vittime e 150 feriti, ma il ministro albanese della Difesa, Olta Xhacka, e il Ministero della sanità hanno dovuto correggere il bilancio al rialzo. Due donne sono state trovate morte sotto le macerie di tre palazzine crollate a Thumana, un uomo invece è stato trovato morto sotto le macerie di un palazzo crollato a Durazzo. Sempre a Durazzo, sono stati trovati in un albergo crollato nella zona della spiaggia altri due corpi. Oltre a queste cinque vittime a Kurbin un uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo.

I media locali riferiscono di numerosi danni agli edifici e di decine di persone arrivate in ospedale con fratture e altre lesioni. Ci sarebbero persone sotto le macerie a Durazzo, molto vicina all'epicentro del sisma.

Percepito in tutti i Balcani - Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 5,3, secondo il Centro sismologico euro-mediterraneo. La prima scossa è stato avvertita anche a Sarajevo (circa 400 km di distanza), in Bosnia o a Novi Sad (circa 700 km) in Serbia, secondo i media e le allerte diffuse dai residenti su social network.

La stessa regione dell'Albania era stata colpita in settembre da un terremoto di magnitudo 5,6, qualificato dalle autorità del più forte terremoto degli «ultimi 20-30 anni». I Balcani sono un'area di forte attività sismica e i terremoti sono frequenti.

Almeno tre persone hanno perso la vita a causa del terremoto di magnitudo 6.5 che durante la notte ha colpito la costa settentrionale dell'Albania, vicino Durazzo.

Scossa di magnitudo 4.6 in Grecia - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito questa mattina alle 5:49 la Grecia: lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs).

L'epicentro del sisma è stato registrato a 6 km a nordest del villaggio di Ano Kastritsi (centro-sud), nella regione della Grecia Occidentale, con ipocentro a 35 km di profondità. Per ora non si hanno notizie di danni o vittime.

Un altro hotel crollato a Durazzo - Un secondo hotel è crollato nella zona della spiaggia di Durazzo. Secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa albanese, l'ottava vittima - un uomo - è stata trovata sotto le macerie di questo albergo mentre la nona - una donna - è stata trovata a Thumana.

