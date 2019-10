Scoperti altri 20 migranti in camion diretti in Gran Bretagna

BRUXELLES/LONDRA - La polizia belga, in due diverse operazioni, ha scoperto in tutto venti migranti in buona salute che, nascosti dentro due camion, stavano andando verso la costa del Paese, da dove presumibilmente avrebbero proseguito per la Gran Bretagna.

Il gruppo più numeroso - 11 persone in tutto tra uomini, donne e bambini di origine africana, probabilmente eritrea - è stato bloccato a Saint-Trond, località situata a una sessantina di chilometri a est di Bruxelles.

Il mezzo su cui viaggiavano, che aveva come destinazione finale la Gran Bretagna, si è dovuto fermare presso un'officina per un problema tecnico. I migranti sono stati scoperti e il conducente fermato.

L'altro episodio è avvenuto nei pressi di Bruges, dove una soffiata ha consentito alla polizia federale di fermare un altro camion diretto a Zeebrugge, porto d'imbarco per Dover. All'interno dell'automezzo sono stati trovati nove iracheni.

Autista incriminato per omicidio - Il conducente del tir dell'orrore all'interno del quale hanno trovato la morte 39 migranti è stato incriminato per omicidio colposo. Lo ha reso noto la polizia britannica.