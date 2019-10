Cantante pop trovata morta nella sua casa

SEONGNAM - Una cantante sudcoreana è stata trovata morta nella sua casa di Seongnam, una zona periferica di Seul. A scoprire il corpo privo di vita di Sulli - al secolo Choi Jin-ri - è stato il suo manager, che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

La 25enne era molto famosa in Corea del Sud - il suo genere era il K-pop - tanto che la triste notizia si è diffusa velocemente.

La giovane era legata in passato a un altro cantante molto famoso, Jonghyun, che si è tolto la vita due anni fa a 27 anni. Per questo in molti stanno ipotizzando che anche la cantante sia ricorsa all’estremo gesto, facendo anche riferimento ad alcune frasi che Sulli aveva pronunciato di recente in un video: «Non sono una brutta persona. Perché dite cose cattive su di me? Cosa ho fatto per meritare questo?».

Da diversi anni, inoltre, la ragazza non era più felice come una volta. Dopo aver debuttato da bambina, con esperienze anche nel cinema, dal 2015 aveva lasciato il gruppo di cui faceva parte da diversi anni, f(x), per il troppo stress, proseguendo come solista.

La polizia ha negato di aver trovare indizi in tal senso, ma non esclude tale ipotesi.

keystone-sda.ch/ (YONHAP)