Vincita record all'EuroMillions, jackpot da 208 milioni di franchi

LONDRA - Vincita da sballo alla lotteria in Gran Bretagna, in tempi di Brexit e d'incertezze economiche crescenti. Un anonimo giocatore residente nel Regno Unito ha azzeccato il jackpot della vita all'EuroMillions, che gli porterà in tasca 170 milioni di sterline lorde (pari a quasi 208 milioni di franchi) come ha annunciato oggi l'operatore Camelot, citato dalla Bbc.

Come detto, la lotteria in questione è denominata EuroMillions, a dispetto dell'immagine d'un Paese incamminato verso l'uscita dall'Ue. L'identità del titolare del tagliando vincente resterà riservata, assicura Camelot, precisando di non voler rivelare nemmeno se si tratti di un singolo giocatore o di un pool. Se fosse un individuo, osserva la Bbc, andrebbe immediatamente inserito nella lista annuale delle 1000 persone più ricche del Regno.