Evadono in quattro dopo aver sopraffatto due agenti donne

GALLIPOLIS - Fuga dal carcere nella notte per quattro detenuti del penitenziario della Contea di Gallia, in Ohio. Come comunicato dal locale ufficio dello sceriffo, alle 0.14 di domenica (le 6.14 in Svizzera) i quattro sono riusciti ad avere la meglio su due agenti di custodia di sesso femminile usando contro di loro un’arma fatta in casa. Successivamente hanno forzato una porta di sicurezza e sono scappati facendo perdere le loro tracce.

Almeno una persona all’esterno della struttura li avrebbe aiutati nell’impresa. I quattro evasi «dovrebbero essere considerati estremamente pericolosi», ha fatto sapere lo sceriffo. I loro nomi: Brynn K. Martin, 40 anni, Christopher M. Clemente, 24, Troy R. McDaniel Jr., 30, e Lawrence R. Lee III, 29.

Non è la prima volta che il primo di loro, Martin, attira l’attenzione della stampa locale nelle ultime settimane. A inizio settembre, infatti, era fuggito con un altro detenuto dal furgone che lo stava conducendo nello stesso penitenziario da cui è evaso domenica. Era stato catturato il giorno dopo insieme al suo compagno di evasione e a una donna che li avrebbe aiutati nella fuga.