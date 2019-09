Intercettato un sottomarino che trasportava 5,4 tonnellate di cocaina

JACKSONVILLE - Un carico da 5,4 tonnellate di cocaina, per un valore di circa 165 milioni di dollari. È il bottino che la guardia costiera americana è riuscita ad intercettare nell’Oceano Pacifico a bordo di un sottomarino.

Ad individuare l’insolito mezzo di trasporto era stato un aereo che stava effettuando dei voli di controllo lo scorso 5 settembre. Il sottomarino è stato poi raggiunto qualche ora più tardi dall’equipaggio della Cutter Valiant, nave della guardia costiera.

A causa della stabilità precaria del sottomarino, non è stato possibile recuperare gli ultimi 50 chili.

Sequestrate 9 tonnellate dirette in Europa - Maxi-sequestro di droga destinata in Europa da parte della polizia iraniana nel nord-ovest del paese. Le forze di sicurezza hanno bloccato circa 9 tonnellate di sostanze stupefacenti nascoste in un camion cisterna entrato in Iran dalla frontiera orientale e proveniente dall'Afghanistan o dal Pakistan.

Lo riporta la tv statale di Teheran, citando il capo aggiunto della polizia della provincia iranana dell'Azerbaigian occidentale, Ayoub Soleimani, secondo cui si tratta di 3,5 tonnellate di morfina e 5,3 tonnellate di oppio. Nel blitz, in cui sono arrestati 9 presunti trafficanti, sono anche stati sequestrati 20 kg di eroina e 130 armi da fuoco.

L'Iran è una tratta privilegiata del traffico di droga dall'Asia verso l'Europa ed è tra i paesi che effettuano più sequestri al mondo.







Guardia Costiera USA