Piccolo velivolo precipita pochi minuti dopo il decollo: 7 morti

POPAYAN - Un piccolo aereo privato si è schiantato al suolo ieri in Colombia pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Popayan, capoluogo del dipartimento di Cauca, causando la morte di sette delle nove persone che erano a bordo. Lo riferisce la radio Rcn di Bogotà.

Il velivolo (HK5229), ha precisato l'emittente, apparteneva alla compagnia Transpacifico ed era diretto a López de Micay, località sulla costa che non ha potuto raggiungere per una grave avaria, le cui cause non sono state per il momento determinate.

Il tenente Diego Martínez dei pompieri di Popayan ha dichiarato che «cadendo l'aereo ha danneggiato alcune case» e che «per fortuna non si è sprigionato un incendio che avrebbe complicato ulteriormente la situazione».

