Incendio divora palazzina in un sobborgo di Londra

LONDRA - Paura, ma nessuna vittima a Londra dove un incendio ha divorato nella notte una palazzina di quattro piani nel sobborgo di Sutton (periferia sudoccidentale della capitale britannica). Le fiamme sono divampate per cause presumibilmente accidentali, ma ancora in via di accertamento: l'allarme è stato dato dopo l'una ora locale.

I 23 appartamenti dell'edificio, abbandonati in fretta e furia dagli inquilini, sono andati distrutti nonostante l'impegno di circa 125 pompieri intervenuti sul posto, i quali sono riusciti a spegnere il rogo solo dopo cinque ore.

Impressionanti le immagini, che hanno ricordato - seppure in misura più limitata e senza le stesse conseguenze tragiche - quelle della Grenfell Tower: il grattacielo di edilizia popolare devastato dal fuoco due anni fa nel cuore di Londra, con un bilancio di 72 morti.

keystone-sda.ch/ (LONDON FIRE BRIGADE / HANDOUT)