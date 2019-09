Sequestrata eroina per 132 milioni di euro

LONDRA - Le autorità britanniche hanno sequestrato un record di 1,3 tonnellate di eroina per un valore di oltre 132 milioni di euro: la droga, riporta il Guardian, si trovava a bordo di una nave portacontainer arrivata nel porto di Felixstowe - nel sudest dell'Inghilterra - lo scorso 30 agosto.

La polizia ha scoperto l'eroina in pacchetti da un chilo con la scritta 'proteine in polvere' nascosti in scatoloni pieni di asciugamani e vestaglie. Dopo avere rimosso la droga le autorità hanno restituito il container alla nave - la MV Gibraltar - che è ripartita per Anversa, dove è arrivata il primo settembre.

Le autorità belghe hanno quindi seguito il container fino ad un deposito di Rotterdam, in Olanda, dove quattro persone sono state arrestate in un'operazione congiunta della polizia olandese e belga.





