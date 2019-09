Dorian è fermo sulle Bahamas, la Florida è in attesa

MIAMI - Mentre Dorian sta stazionando sopra le Bahamas, allungando la snervante attesa dei cittadini statunitensi che vivono nelle aree che potrebbero essere colpite dal tremendo uragano, alcuni rifugi della Florida, in particolare della contea di Martin, hanno fatto sapere di essere al completo e di non essere più in grado di accogliere sfollati. «Se non ve ne siete già andati, è troppo tardi» ha dichiarato il meteorologo della Cnn Derek Van Dam.

Il ritardo dell'arrivo di Dorian potrebbe essere percepito da molti come una diminuzione del pericolo, ma le autorità della Florida mettono in guardia: sebbene ora sia calato alla categoria 3, con venti a 120 miglia orarie (poco meno di 200 chilometri orari), non è il momento di cantare vittoria. Dorian resta potenzialmente distruttivo e letale. Eppure svariati cronisti percepiscono un senso di rilassamento tra la popolazione, che è molto temuto da chi si occupa di gestire l'emergenza.

Nel frattempo il Centro nazionale per gli uragani statunitensi afferma che nelle prossime ore «Dorian non si muoverà», continuando a gravitare sopra Grand Bahama. 19 persone con svariati problemi di salute sono state evacuate d'urgenza da una clinica e portate in elicottero all'aeroporto internazionale di Nassau.

Nel corso dell'intera giornata odierna il maltempo continuerà a martellare l'arcipelago. Al momento l'unico bilancio delle vittime accertate parla di cinque morti. Ci sono diversi feriti nella zona di Marsh Arbour, tra di essi anche un pompiere volontario.

Allerta non solo in Florida - Le evacuazioni procedono nelle cittadine sulla costa più esposte. Gli aeroporti chiudono, anche il molto trafficato scalo di Orlando. Sono 2700, al momento, i voli cancellati. Le scuole e le università sospendono le lezioni. Il parco di Legoland chiude, mentre i parchi Walt Disney accorciano l'orario di apertura.

L'emergenza è alata anche in Georgia e Carolina del Nord e Sud, dove è stata ordinata l'evacuazione di un milione di persone. Anche la Virginia ha dichiarato lo stato di emergenza: la sua costa subirà l'impatto di Dorian e non sono esclusi inondazioni e blackout.

Trump fa confusione - Donald Trump segue gli sviluppi dalla Casa Bianca, e non mancano le polemiche. L'accusa al tycoon è quella di aver trascorso gli ultimi giorni sui campi da golf, e soprattutto di aver creato confusione. Trump ha infatti incluso l'Alabama fra gli stati a rischio Dorian, costringendo poi il National Weather Service a correggerlo.

Il tycoon se la prende con le Fake News che hanno cavalcato il caso Alabama: «In un certo scenario sarebbe stato colpito» si difende Trump su Twitter. «È sempre bene essere preparati. Ma le fake news sono interessate solo a umiliare e sminuire» twitta.

Trump finisce nel mirino delle critiche anche per aver affermato di non aver mai visto un uragano categoria 5, come era Dorian inizialmente: «Non sapevo neanche esistesse». Da quando è stato eletto diversi uragani di categoria 5 hanno interessato gli Stati Uniti. Irma nel 2017 ha colpito nove stati americani. Maria ha devastato Puerto Rico. Michael si è abbattuto nelle Panhandle della Florida.