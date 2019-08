Dayton, il killer è stato neutralizzato in meno di un minuto

DAYTON - Il sindaco di Dayton Nan Whaley ha dichiarato di avere «il cuore a pezzi» in seguito alla strage che ha avuto luogo la scorsa notte nella città dell'Ohio. Whaley ha dichiarato di essere in contatto con il governatore DeWine, che ha offerto le sue condoglianze. Il bilancio delle vittime è confermato: 10 i morti compreso lo sparatore, 26 i feriti.

Nel corso di una conferenza stampa sono stati precisati dei dettagli: la polizia è convinta che sia entrata in azione una sola persona, la cui identità non è ancora stata rivelata. La persona indossava un giubbotto antiproiettile, non è chiaro se di fattura artigianale o no. L'arma montava un caricatore ad alta capacità e ne sono stati trovati altri sulla scena.

I primi agenti, facenti parte di una pattuglia che controllava il distretto di Oregon dove è avvenuta la sparatoria, sono giunti sul posto tra 10 secondi e un minuto dopo l'inizio della sparatoria. Sono stati loro a neutralizzare l'aggressore. «Centinaia di persone sarebbero potute morire oggi», ha aggiunto il sindaco, se gli agenti non avessero risolto prontamente la situazione. «Penso che la polizia e i soccorritori abbiano fatto uno splendido lavoro».

La zona teatro della mattanza era considerata prima di oggi «una parte sicura del centro cittadino» dalla polizia. Con questa, spiega Whaley, sono 259 le sparatorie avvenute negli Stati Uniti dall'inizio del 2019 che hanno coinvolto più di una persona.