Ricca famiglia indiana ruba oggetti dall'hotel, il video del fermo è una lezione

BALI - È diventato virale il video in cui una famiglia indiana è stata fermata all’uscita da un hotel di Sukawati, Bali, colpevole di aver rubato diversi oggetti. Nel filmato è possibile vedere il personale dell’albergo - supportato dalla polizia - scovare nelle borse salviette, asciugacapelli, un dispenser, e molto altro ancora.

Un uomo, scusandosi, ha subito dichiarato di poter pagare quanto sottratto durante il soggiorno, ma la risposta è stata chiara: «Non mi interessano i soldi, so che ne avete molti. Quanto avete fatto è una mancanza di rispetto, avete rubato», ha spiegato un responsabile.

Notata la mancanza nelle stanze della famiglia, le nove persone sono state fermate mentre salivano sui taxi che li avrebbero portati in aeroporto. Alla fine la refurtiva è stata restituita e l'albergo ha deciso di non sporgere denuncia. La figuraccia mondiale però non è mancata. Così ha scritto la prima persona che ha condiviso il filmato: «Questa famiglia è stata sorpresa a rubare accessori in hotel. Un imbarazzo per l'India. Chiunque di noi abbia un passaporto indiano deve ricordare che siamo ambasciatori della nazione e ci dobbiamo comportare di conseguenza. L'India deve iniziare a cancellare i passaporti delle persone che erodono la nostra credibilità».