Festa a base di sesso e droga, muore il principe - stilista

LONDRA - È deceduto lo stilista Sheikh Khalid bin Sultan Al Qasimi. Il principe ereditario e figlio dello sceicco Sultan bin Muhammad Al Qasimi, emiro dal 1972 della città di Sharjaj, negli Emirati Arabi, aveva 39 anni.

Il suo corpo è stato trovato lunedì nel suo appartamento di Knightsbridge, a Londra. Il famoso designer - che ha vestito celebrità come Lady Gaga e Cheryl Cole - avrebbe perso la vita durante un festino a base di droga e sesso, organizzato nella sua lussuosa dimora.

È stata aperta un’inchiesta per stabilire le esatte cause della morte. Nell’appartamento sono state trovate diverse sostanze stupefacenti come ecstasy, eroina, funghi allucinogeni, cocaina e crack. Amici e collaboratori sono stati invitati a non rilasciare informazioni. Al momento nessuno è stato fermato. La prima autopsia non ha dato risultati soddisfacenti.

A Sharja - dove i funerali e la sepoltura si sono svolti mercoledì - sono stati dichiarati tre giorni di lutto e la bandiera a mezz’asta. Lo sceicco Sultan bin Muhammad Al Qasimi aveva perso il suo primogenito, per droga, nel 1999.

Sheikh Khalid bin Sultan Al Qasimi - che ha lasciato il suo paese ancora bambino - si era laureato in architettura e poi alla scuola di moda Central Saint Martins di Londra. Poche settimane fa aveva presentato la sua collezione primavera/estate 2020 con il suo marchio Qasimi alla Settimana della moda maschile di Londra.