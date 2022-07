Heathrow, stop alla vendita di biglietti aerei per l’estate

«Nelle ultime settimane, quando il numero di passeggeri in partenza ha regolarmente superato i 100.000 al giorno, abbiamo iniziato a vedere periodi in cui il servizio scade a un livello inaccettabile. - ha dichiarato John Holland-Kaye, amministratore delegato dell’aeroporto di Heathrow - La nostra valutazione è che il numero massimo di passeggeri giornalieri in partenza di cui le compagnie aeree, i servizi di assistenza a terra e l'aeroporto possono occuparsi durante l'estate non è superiore a 100.000». Holland-Kaye si è scusato con i passeggeri i cui piani di viaggio potrebbero essere influenzati da questo provvedimento. Tuttavia, ribadisce: «Questa è la cosa giusta da fare per offrire un viaggio migliore e garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano in aeroporto».