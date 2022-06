In Libia commessi «crimini contro l'umanità sui migranti»

La Missione ha documentato casi di stupro in luoghi di detenzione o prigionia in cui le donne migranti sono costrette a fare sesso per sopravvivere, in cambio di cibo o altri beni essenziali. Una donna, prigioniera ad Ajdabiya, ha descritto come i suoi rapitori chiedessero sesso in cambio dell'acqua di cui aveva disperato bisogno per la figlia di sei mesi.