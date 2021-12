Approvato negli States un farmaco iniettabile per prevenire l'Hiv

NEW YORK - Finora la prevenzione dell'Hiv aveva solo un'arma: pillole da assumere giornalmente. Un trattamento che poteva mettere in difficoltà le persone, causare vergogna all'acquisto o creare disagio nell'ambito pubblico. Ora la Food and drug amministration (Fda) ha approvato un farmaco iniettabile, si chiama Apretude.

La posologia da rispettare, per chi sceglierà questo tipo di farmaco, saranno prima due iniezioni a distanza di un mese l'una dall'altra e poi ogni due mesi. L'obiettivo della cura è togliere quel fastidio di prendere giornalmente una pillola di prevenzione (PrEP), che, secondo i dati del Centers for disease control and prevention (Cdc), riduce il rischio di contrarre l'Hiv per via sessuale del 99%. Lo studio per l'approvazione di Apretude ha mostrato che «i partecipanti avevano il 69% di rischi in meno di contrarre l'Hiv rispetto a quelli che hanno assunto Truvada, una PrEP».

Apretude può essere somministrato in tutti gli adulti e adolescenti che pesano almeno 35 chili e che sono a rischio Hiv. La Fda ha scritto in un comunicato che «deve essere prescritto solo a persone che hanno confermato di essere negative all'Hiv immediatamente prima d'iniziare il farmaco e prima di ogni iniezione per ridurre il rischio di sviluppare resistenza ai farmaci». Da tenere in considerazione ci sono alcuni effetti collaterali: «quelli che si verificano più frequentemente sono reazioni sul sito d'iniezione, mal di testa, febbre, affaticamento, mal di schiena ed eruzione cutanea».

In un'intervista a Good Morning America, il medico di medicina d'urgenza Darien Sutton ha spiegato che «i pazienti hanno spesso difficoltà a rispettare la posologia di un qualsiasi farmaco orale, quindi un'iniezione bimestrale può davvero cambiare il panorama in termini di prevenzione dell'HIV. Alcuni mi hanno confidato che quando vanno a comprare le pillole in farmacia si sentono stigmatizzati e molti non vogliono mostrarsi in pubblico con i loro farmaci».

Nel 2019 quasi 35'000 persone hanno contratto l'Hiv negli Stati Uniti. I dati forniti dal Cdc mostrano che gli uomini che fanno sesso con uomini, le donne transgender che fanno sesso con gli uomini e le donne nere cisgender sono le persone più colpite. Ma non c'è discriminazione nel venire a contatto con l'Hiv perché il 23% di tutte le diagnosi riguarda le persone eterosessuali, con una rappresentazione degli uomini del 7% e delle donne del 16%.

Today we approved the first injectable treatment for use in at-risk adults and adolescents weighing at least 35 kilograms (77 pounds) for pre-exposure prevention to reduce the risk of sexually acquired HIV. https://t.co/TBU7pU6gOo pic.twitter.com/mnGkYt4xoM — U.S. FDA (@US_FDA) December 20, 2021