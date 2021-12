«Non c'è alcuna ragione per dubitare» che gli attuali vaccini siano efficaci anche con Omicron

GINEVRA - «Non c'è alcuna ragione per dubitare che gli attuali vaccini proteggano» anche da casi gravi di Covid-19 potenzialmente causati dalla variante Omicron del coronavirus. Lo ha dichiarato all’agenzia stampa Afp il responsabile per le emergenze dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Michael Ryan.

Quello che si sa finora - Al momento non ci sono segnali che la nuova variante abbia una maggiore capacità di eludere il vaccino rispetto ad altre mutazioni del Sars-CoV-2. «Abbiamo vaccini altamente efficaci» che si sono dimostrati tali con tutte le varianti finora conosciute, «in termini di malattie gravi e ospedalizzazione, e non c'è motivo di aspettarsi che non sia così» per Omicron, ha aggiunto Ryan. Inoltre, i dati iniziali mostrano che Omicron non causa sintomi più gravi di Delta e degli altri ceppi. «Semmai, la direzione è verso una minore severità», ha concluso.

Omicron può "dribblare" gli anticorpi? - Le dichiarazioni dell'alto funzionario dell'Oms arrivano mentre alcuni test di laboratorio suggeriscono che Omicron sia in grado di eludere parzialmente il vaccino di Pfizer/BioNTech. La ricerca (che non è ancora stata sottoposta a revisione paritaria) mostrerebbe un «calo molto grande», che potrebbe arrivare fino a 40 volte, del modo in cui gli anticorpi del vaccino neutralizzano il nuovo ceppo del coronavirus.

Una capacità di "dribblare" gli anticorpi che è comunque «incompleta», secondo il virologo dell'Africa Health Research Institute che ha guidato la ricerca, il professor Alex Sigal. Citato dalla Bbc, spiega che i risultati dello studio - basati sugli esami del sangue di 12 soggetti - sono stati «migliori di quanto mi aspettassi da Omicron». Sigal non esclude che la vaccinazione, combinata con l'infezione precedente, potrebbe neutralizzare la variante. I richiami, allo stesso modo, potrebbero portare un beneficio significativo.

Nei prossimi giorni si attendono ulteriori dati sulla risposta della terza dose di Pfizer. Non sono ancora stati rilasciati studi significativi su come si comporta il virus con un "booster" di Moderna o Johnson & Johnson.