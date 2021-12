La CNN sospende Chris Cuomo

NEW YORK - La CNN ha sospeso il suo popolare anchor Chris Cuomo a tempo indeterminato. La decisione è legata ai documenti diffusi dall'ufficio del procuratore di New York che hanno mostrato come Chris Cuomo abbia usato la sua posizione e i suoi contatti per aiutare il fratello ed ex governatore di New York, Andrew Cuomo, a rispondere alle accuse di molestie sessuali.

«I documenti sollevano seri dubbi - afferma la CNN in una nota -. Questi documenti mostrano però un maggiore livello di coinvolgimento. E di conseguenza abbiamo deciso di sospendere Chris a tempo indeterminato, in attesa di ulteriori valutazioni».

L'ex presidente Donald Trump ha subito commentato su Twitter: «Una grande notizia per i telespettatori, hanno sospeso Chris Cuomo! La vera domanda è se lo hanno fatto per l'audience bassa o perché suo fratello non è più governatore. Probabilmente per tutti e due i motivi. In ogni caso Fredo è fuori!», afferma Trump tornando a chiamare Chris Cuomo "Fredo" Corleone del "Padrino".