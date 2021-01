Viaggia in taxi per 600 chilometri ma si rifiuta di pagare

TOKYO - Voleva vedere le dune innevate nella prefettura di Tottori, a ovest del Giappone, e ha deciso di chiamare un taxi dalla periferia di Tokyo nel mezzo della notte.

Un viaggio lungo 600 chilometri che una donna di circa 40 anni ha deciso di intraprendere raggiungendo sul tassametro la cifra esorbitante di 236'690 yen, pari a 2026 franchi, rifiutandosi al termine della corsa di saldare il conto.

Lo racconta il giornale online Asahi Shimbun, spiegando che alla richiesta iniziale del conducente se avesse i soldi disponibili per pagare la tariffa la donna ha risposto che li avrebbe prelevati a destinazione.

Al termine del tragitto di 8 ore, dalla stazione di Totsuka a quella di Tottori, la passeggera ha però detto che non era in condizioni di pagare e il tassista si è dunque rivolto alla polizia, che ha messo in stato di fermo la donna, in possesso di appena pochi spiccioli, racconta il giornale.