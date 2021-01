Il giorno dell'insediamento Trump lascerà la Casa Bianca all'alba

WASHINGTON - Mercoledì 20 gennaio, giorno dell'insediamento di Joe Biden, Donald Trump dovrebbe lasciare la Casa Bianca presto la mattina. Il presidente americano uscente ha infatti diramato inviti per un evento che si terrà alle 8 nella vicina base di Andrews, in Maryland, dove arriverà con il Marine One, l'elicottero presidenziale, per poi imbarcarsi per l'ultima volta sull'Air Force One diretto a West Palm Beach, in Florida, nella sua residenza di Mar-a-Lago.

Ai partecipanti all'evento, riportano i media statunitensi, è stato chiesto di arrivare non più tardi delle 7.15, pronti ad assistere a una piccola cerimonia di addio con tanto di banda militare e 21 salve di cannone. Trump avrebbe confidato di voler partire presto perché non sopporta l'idea di andare via da Washington da ex presidente e quella di dover chiedere in prestito a Biden l'Air Force One.

L'insediamento avrà luogo alle 12 (le 18 in Svizzera).

Rottamata anche l'ultima tradizione - Il 20 gennaio Trump mediterebbe inoltre di non lasciare sulla scrivania dello Studio Ovale la consueta lettera destinata al successore. Potrebbe essere l'ultima tradizione che il presidente uscente rottama.

Secondo quanto riportano alcuni media, Trump starebbe ancora valutando se lasciare a Biden almeno un saluto, come fece Barack Obama con lui nel 2017 e come da sempre hanno fatto i presidenti uscenti degli Stati Uniti. Ma il presidente uscente, che non ha mai incontrato Biden dopo le elezioni, sarebbe restio a qualunque atto che possa apparire come un passaggio di consegne.

Mezzo milione per pulire la Casa Bianca - Una pulizia approfondita della Casa Bianca per il passaggio da Donald Trump al nuovo inquilino Joe Biden. I lavori inizieranno non appena The Donald uscirà da 1600 Pennsylvania Avenue e si protrarranno per «6 ore di fuoco». Il costo sarà di 500'000 dollari e includerà, per la prima volta, l'arrivo di società esterne che si andranno ad aggiungere al personale della Casa Bianca.

Per la '2021 Inaugural Cleaning' sono stati firmati contratti per 127'249 dollari, per la pulizia dei tappeti 44'038 e per quella delle tende 29'523 dollari. La Casa Bianca è stata teatro di tre diversi focolai di Covid-19.