Il papa: «Il vaccino è etico, io lo farò»

CITTÀ DEL VATICANO - «Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri». Lo dice Papa Francesco in un'intervista esclusiva rilasciata a Mediaset in un passaggio che andrà in onda questa sera al Tg5 alle 20.40.

In un colloquio col vaticanista Fabio Marchese Ragona, il Pontefice annuncia che si farà somministrare il al vaccino contro il Covid-19. «La settimana prossima», spiega Papa Francesco, «inizieremo a farlo qui» in Vaticano «e io mi sono prenotato, si deve fare».