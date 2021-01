LONDRA - Nel Regno Unito l'emergenza sanitaria sta attraversando uno dei momenti piu critici. Solo ieri, i nuovi casi giornalieri sono stati 68'053, con 1'325 decessi legati al Covid-19. Un'ondata devastante, che il governo britannico tenta ora di arginare anche con una nuova campagna di sensibilizzazione molto eloquente: «Act like you’ve got it».

In altre parole, «comportati come se avessi il Covid». L'invito - diffuso sia tramite spot in televisione e alla radio, sia sui social network - è quello di restare a casa ed evitare incontri e assembramenti. Proprio come farebbe una persona malata, perché - lo ricordiamo - un grande numero di positivi al coronavirus sono quasi o del tutto asintomatici.

«I vaccini ci danno una chiara speranza per il futuro, ma per ora dobbiamo stare a casa, proteggere il servizio nazionale di sanità (NHS) e salvare vite», ha detto il professor Chris Whitty, consigliere scientifico del premier Boris Johnson e primo protagonista dello spot.

La situazione ospedaliera è particolarmente critica oltremanica. Il premier ha dichiarato che le strutture sono «sotto pressione più di quanto lo siano state in ogni altro momento dall'inizio della pandemia». E sulla stessa linea si è espresso ieri il sindaco di Londra, Sadiq Khan, evocando una situazione da «incidente grave» e parlando di diffusione del virus «fuori controllo» nell'area metropolitana della capitale, anche a causa della cosiddetta variante britannica del virus.