Il maltempo travolge il modenese: esondato il Panaro

MODENA - Il maltempo sta colpendo fortemente l'Italia, portando a disagi, interruzioni del traffico ed evacuazioni.

Come riporta Repubblica, l'allerta della Protezione civile italiana è stata portata al livello rosso in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Possibili bufere di neve in arrivo in montagna, con oltre 2 metri di accumuli, e pericolo di valanghe.

Il Po sarebbe poi già salito di 2,5 metri, comunica il Corriere.it, un indicatore importante per mostrare la situazione dei corsi d'acqua in Italia.

Disagi nel modenese - Il maltempo ha portato all'esondazione del fiume Panaro, nel modenese, costringendo diverse famiglie all'evacuazione. Testimoni raccontano anche del cedimento di alcuni piloni di un ponte nella zona, come anche in Veneto. Rinforzi dei vigili del fuoco sono previsti anche da altre regioni, tra cui Toscana e Piemonte.

Nel frattempo, è in corso la realizzazione di alcune strutture per accogliere gli sfollati e gli evacuati.

Brennero chiuso - Tra il confine di Stato e Bolzano è stata predisposta la chiusura del Brennero per motivi di sicurezza.

A causa del maltempo sono state fermate anche le ferrovie della Val Pusteria e della Val Venosta. Raggiungere l'Austria dal versante italiano è ora praticamente impossibile.

Nell'intero Alto Adige sono state chiuse molte strade, isolando diverse località, alcune delle quali si trovano anche in una situazione di blackout a causa del cedimento e della caduta di alberi.

Non solo al Nord - Anche la Sicilia è sott'acqua, almeno in parte: un forte acquazzone ha colpito in particolare le zone di Messina e Palermo, portando a strade chiuse, frane e allagamenti.

A Napoli, invece, la Repubblica riporta delle difficoltà all'Ospedale del mare, dove il temporale delle scorse ore avrebbe portato a delle perdite all'interno della struttura.

