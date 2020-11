La Cecenia mette al bando i supereroi Marvel: «Solo veri eroi ceceni»

GROZNYJ - Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha deciso di vietare i supereroi della Marvel negli spazi dedicati ai bambini.

La settimana scorsa, durante una visita di un centro per i più piccoli in un nuovo complesso residenziale nella cittadina di Kurchaloy, ha visto sulle pareti dello stesso disegni di personaggi come Capitan America, Thor e l'Uomo Ragno ha ordinato di sostituirli con "veri eroi" della Cecenia.

«Dobbiamo rimuovere le immagini di questi personaggi fittizi, sono fantasie. Abbiamo un sacco di eroi veri nella storia della nostra nazione e della religione che possono e dovrebbero essere presi ad esempio, altrimenti i bambini penseranno che esistano solo questi eroi», ha detto Ramzan Kadyrov, accusato di gravissime violazioni dei diritti umani.

Pochi giorni dopo, nello spazio per i bambini non c'erano più i supereroi americani ma dei leader militari e religiosi ceceni del XVIII e del XIX secolo nonché un ritratto del padre di Ramzan Kadyrov: Ahmat Kadyrov, un ex capo dei separatisti ceceni che passò poi dalla parte dei russi e divenne presidente della Cecenia.

L'azione di Ramzan Kadyrov non si limita al centro per bambini di Kurchaloy. Il leader ceceno - riporta Radio Liberty - ha detto di aver «ordinato»che i supereroi «siano sostituiti completamente» negli spazi dedicati all'infanzia «in tutta la Repubblica».