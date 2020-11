Aggancio alla Stazione Spaziale riuscito

CAPE CANAVERAL - La capsula Crew Dragon si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale nel suo primo volo operativo con un equipaggio di quattro astronauti.

La missione Crew-1, del veicolo della SpaceX per conto della Nasa, segna il successo della capacità degli Stati Uniti di portare nuovamente uomini nello spazio dall'epoca dello Space Shuttle.

La capsula si è agganciata al modulo Harmony della Stazione Spaziale, lo stesso al quale si agganciava lo Shuttle.

Lanciata dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral il 16 novembre, la Crew Dragon è arrivata alla Stazione Spaziale dopo un viaggio di 27 ore e mezzo. A bordo il comandante Mike Hopkins, il pilota Victor Glover e la specialista di missione Shannon Walker, tutti e tre della Nasa, e lo specialista di missione Soichi Noguchi, dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa.

Attualmente sono in corso le operazioni per l'apertura dei portelli, al termine delle quali l'equipaggio della Crew Dragon potrà incontrare quello della Stazione Spaziale, con il comandante Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov, entrambi russi, e l'americana Kate Rubins.

Fallisce il lancio di Vega - Fallisce intanto il lancio di Vega: a otto minuti dalla partenza, dalla base europea di Kourou (Guyana Francese), il razzo dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha deviato dalla traiettoria prevista per portare in orbita i due satelliti che aveva a bordo: Seosat-Ingenio, del Centro spagnolo per lo sviluppo industriale Cdti, e Taranis, dell'agenzia spaziale francese Cnes. Lo rendono noto l'Esa e la società Arianespace, che gestisce i lanci dalla base di Kourou.

Per poter ricostruire l'accaduto è in corso l'analisi dei dati di telemetria e alle 14.00 è prevista una conferenza stampa di Arianespace. Costruito in Italia dall'azienda Avio, Vega è al suo 17esimo volo.