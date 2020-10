«Per me il coronavirus è stato una benedizione di Dio»

WASHINGTON - Un trattamento con anticorpi gratuito, per tutti i cittadini statunitensi. È quanto promette il presidente USA Donald Trump, che nelle scorse ore si è rivolto al popolo americano in un video pubblicato su Twitter.

La scorsa settimana, Trump era risultato positivo al nuovo coronavirus. E in via precauzionale era stato ricoverato al Walter Reed Medical Center. Nella struttura sanitaria era quindi stato sottoposto a un trattamento sperimentale con anticorpi dell'azienda Regeneron, che lui stesso nel video definisce ora come una cura contro il Covid-19. Da qui l'obiettivo di rilasciare un'autorizzazione straordinaria per l'impiego di tale trattamento.

«Voglio che anche a voi venga somministrato quello che è stato somministrato a me. E sarà gratuito» dichiara nel video, parlando dell'attuale disponibilità di centinaia di migliaia di dosi che saranno fornite al più presto alle strutture sanitarie. Non è tuttavia chiaro quando il cocktail di farmaci sarà autorizzato.

Il fatto di aver contratto il coronavirus, per Trump è «una benedizione di Dio»: soltanto in questo modo - lo sostiene ancora il presidente USA - ha potuto constatare la presunta efficacia del trattamento in questione.