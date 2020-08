Bolsonaro: «L'efficacia della mascherina è quasi nulla»

BRASILIA - Nel giorno in cui il parlamento ha decretato la sua obbligatorietà negli spazi pubblici e privati accessibili al pubblico, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è tornato a sostenere che la mascherina non sia efficace nel prevenire il coronavirus. «L'efficacia della mascherina è quasi nulla», ha detto ieri il capo dello Stato parlando a una simpatizzante, che faceva parte di un gruppo di persone arrivate da vari Stati a Brasilia per esprimere il loro sostegno al governo.

Poco prima della dichiarazione di Bolsonaro, il Congresso aveva stabilito l'obbligatorietà della mascherina nei trasporti pubblici, nelle chiese e nelle carceri, revocando i veti posti dal presidente della Repubblica, secondo cui rendere l'accessorio obbligatorio in determinati luoghi potrebbe configurare una «violazione di domicilio».

Bolsonaro è stato visto senza mascherina in pubblico in diverse occasioni. Anche la scorsa settimana ha attraversato Brasilia senza l'accessorio di protezione e ha ripetuto il gesto lunedì scorso, quando è arrivato nello Stato nord-orientale di Sergipe, dove è stato ricevuto da una folla composta perlopiù da suoi sostenitori.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), «le mascherine dovrebbero essere utilizzate come parte di una strategia globale di misure volte a limitare la trasmissione e salvare vite»: «Il solo uso della mascherina non è sufficiente a garantire un adeguato livello di protezione contro il Covid-19 - si legge sul sito dell'istituzione -. Si dovrebbe altresì manetere una distanza fisica di almeno 1 metro dagli altri, lavare le mani ed evitare di toccarsi il viso o la mascherina».

L'Ufficio federale della sanità pubblica svizzero (Ufsp) raccomanda dal canto suo l'uso della mascherina nel caso in cui non sia possibile rispettare una distanza di almeno 1,5 metri dagli altri. L'utilizzo di questo presidio è inoltre obbligatorio su tutti i mezzi pubblici. Le altre regole d'igiene e comportamento sono lavare accuratamente le mani, evitare le strette di mano, i baci e gli abbracci e tossire o starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito.