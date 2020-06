Trump ai governatori: «Dovete dominare i manifestanti»

WASHINGTON D.C. - Il presidente statunitense Donald Trump chiede ai governatori degli Stati americani di riprendere il controllo delle strade, di non essere «deboli» e di usare la forza di fronte alle proteste.

Lo riportano i media americani citando fonti vicine all'incontro in videoconferenza di Trump, avvenuto qualche giorno fa, con i governatori e i vertici delle forze dell'ordine

«Dovete dominarli, se non lo fate sprecate il vostro tempo e vi travolgeranno facendovi apparire come un branco di idioti», avrebbe detto il presidente Usa stando al New York Times, che ha ottenuto una registrazione della conversazione.

«Dovete arrestarli e sbatterli in galera per 10 anni, se lo fate vedrete che queste cose non succederanno più», ha incalzato il presidente che è al centro della polemica per la sua mancanza di leadership. E anche per una lunga serie di "tweet" al vetriolo durante i ripetuti assedi alla Casa Bianca di questo fine settimane.

Dagli appelli a «Legge & ordine» alle minacce di sguinzagliare «orridi cani» contro i manifestanti, definiti «criminali» fino al post di venerdì, secondo molti uno dei punti-cardine nell'escalation: «Quando iniziano i saccheggi, noi iniziamo a sparare».