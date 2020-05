Nel Bronx oltre una persona su quattro ha contratto il virus

NEW YORK - Nei distretti più poveri della metropoli di New York, oltre una persona su quattro avrebbe già contratto il nuovo coronavirus. È quanto si evince da un primo studio sulla presenza degli anticorpi nella popolazione che il governatore Andrew Cuomo ha presentato sabato. Il più colpito sarebbe infatti il Bronx, dove si parla di un risultato positivo per il 27,6% delle persone sottoposte al test. Una percentuale che scende invece al 17,3% nella più ricca Manhattan. Complessivamente, nella città di New York gli anticorpi sono stati riscontrati nel 19,9% del campione testato. Nello Stato, la percentuale è del 12,3%.

Nella metropoli di New York, che conta circa 8,4 milioni di abitanti, attualmente sono risultate ufficialmente positive al nuovo coronavirus almeno 170'000 persone, secondo i dati forniti dal governatore. Se si considerano i risultati dello studio sugli anticorpi, la cifra ufficiale dei contagi potrebbe essere dieci volte più alta. Per quanto riguarda i decessi legati al Covid-19, la scorsa settimana ogni giorno sono morte circa 300 persone.