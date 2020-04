Bolsonaro abbraccia la gente in barba alla distanza sociale

BRASILIA - Jair Bolsonaro torna a far parlare di sé per il suo atteggiamento ambiguo verso l'emergenza coronavirus. Recatosi in una panetteria di Brasilia, infatti, il presidente brasiliano ha abbracciato delle persone e posato con alcune di esse per scattare delle foto in barba alle disposizioni vigenti sulla distanza sociale e il divieto di formare assembramenti (più sotto il video). Lo rende noto Jornal Nacional, il telegiornale della Rede Globo.

Anche il 29 marzo Bolsonaro aveva fatto una passeggiata per Brasilia e si era fermato a parlare con alcuni venditori ambulanti, per poi prestarsi ad altre foto, andando in una farmacia e nuovamente in una panetteria. Le panetterie brasiliane sono autorizzate a restare aperte da un decreto del governatore del Distretto Federale, Ibaneis Rocha.

Il presidente della Repubblica ha più volte manifestato la sua posizione contraria all'isolamento sociale come metodo per contenere i contagi. Bolsonaro ritiene che la misura danneggi l'economia, incolpa i governatori che hanno determinato la chiusura dei negozi e difende la riapertura del commercio.