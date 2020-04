Lagarde: «L'economia ora va congelata, non stimolata»

BRUXELLES - «La crisi del 2008 aveva un'origine finanziaria. Quella attuale è innanzitutto sanitaria... le conseguenze economiche sono difficili da misurare, ma saranno certamente gravi»: lo dice, in un'intervista a Le Parisien, la presidente della BCE, Christine Lagarde, sottolineando che «oggi quello che serve non è stimolare l'economia, come abbiamo fatto nel 2008, ma congelarla per il tempo necessario al confinamento per poi consentire una ripartenza rapida ed operativa».

Le banche europee «sono molto più solide di quanto non lo fossero nel 2008. La quota di capitali propri è praticamente raddoppiata. Il quadro dei regolamenti è stato rafforzato e i supervisori sono molto più attenti e scrupolosi di quanto non fossero all'epoca. Il settore bancario è solido, i risparmiatori possono stare tranquilli».

L'Italia piange 100 medici - In Italia, i medici deceduti per l'epidemia di Covid-19 Raggiungono quota 100. Altri 4 camici bianchi hanno infatti perso la vita, informa la Federazione nazionale italiana degli ordini dei medici (Fnomceo). Nel totale sono inclusi medici in attività, pensionati, pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.

Bolsonaro difende la clorochina - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, sebbene con toni più moderati del solito, è tornato a criticare le misure di isolamento sociale e a difendere l'uso dell'idrossiclorochina per la cura del Covid-19, in un discorso a reti unificate trasmesso. «Sono certo che la grande maggioranza dei brasiliani vuole tornare al lavoro», ha detto nel suo quinto intervento pubblico sull'emergenza coronavirus, aggiungendo però che rispetta «l'autonomia di governatori e sindaci» che hanno preso misure restrittive «di loro esclusiva responsabilità».

CureVac, test al via - La tedesca CureVac comincerà a giugno i test clinici sul vaccino contro il coronavirus in Belgio e Germania. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di vigilanza dell'azienda, Jean Stéphenne, ad alcuni media belgi. Nel mese di giugno, «massimo a luglio», cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e infine agli anziani, la fascia più a rischio, ha spiegato Stéphenne.

Oltre 10mila casi in Russia - Sono oltre 10mila, 10.131 per la precisione, i casi di Covid-19 accertati finora in Russia, di cui 1.459 registrati nel corso dell'ultima giornata: lo fa sapere il centro anti-coronavirus russo, ripreso dalla Tass.

Le autorità sottolineano inoltre che «118 persone sono state dimesse dagli ospedali nelle ultime 24 ore, portando il numero totale dei guariti a 698», mentre «13 pazienti col coronavirus sono morti nelle ultime 24 ore portando a 76 il totale dei decessi».

A livello globale i casi confermati dall'inizio dell'epidemia hanno ormai superato la soglia del milione e mezzo (1,521,116), con un totale di oltre 88mila decessi.

Mozioni olandesi sull'Eurobond - Nei Paesi Bassi, il Parlamento ha approvato ieri sera due risoluzioni che esortano il governo a non accettare gli Eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per l'utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati all'Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.