Ruba tre mascherine da un ospedale: condannato a tre mesi di carcere

LONDRA - Con la penuria di materiale protettivo che interessa diversi Paesi europei, le mascherine chirurgiche sono un bene prezioso in tempi di emergenza coronavirus. Tanto prezioso che, nel Regno Unito, un 34enne è stato condannato a tre mesi di carcere per averne rubate tre da un ospedale.

Come riporta la polizia metropolitana di Londra in un comunicato, Lerun Hussain è stato sorpreso dalla sicurezza del King's College Hospital dopo che, domenica intorno alle 11 di mattina, ha sottratto tre mascherine chirurgiche dalla struttura. Trattenuto dagli agenti privati del nosocomio, è stato arrestato poco dopo per furto e violazione di un'ingiunzione.

Comparso martedì davanti alla Corte dei Magistrati di Croydon, il 34enne si è dichiarato colpevole di furto ed è stato condannato a tre mesi di reclusione.

La pena massima per un furto giudicato in questo tipo di tribunale è di sei mesi. Per furti più gravi invece, che competono a una Corte della Corona, la reclusione può arrivare fino a 7 anni.