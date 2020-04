Le telecamere per identificare la temperatura corporea sarebbero inutili

ATLANTA - Secondo gli esperti, le telecamere che mostrano la temperatura delle persone sono inutili nella lotta contro la pandemia di coronavirus.

Recentemente, con il progredire dei contagi, si sono infatti viste spesso in diversi angoli del mondo delle telecamere termiche piazzate davanti alle entrate di negozi, negli aeroporti, o in altri luoghi pubblici. Lo scopo sarebbe quello di identificare chi ha la febbre, e che quindi potrebbe avere il Covid-19, e non farlo entrare.

Un esempio di applicazione - Ben Vo, il proprietario di una catena di supermercati in Georgia, negli USA, ha raccontato al portale Nbcnews la propria esperienza. Da qualche settimana ha installato delle telecamere termiche all'ingresso di ognuno dei suoi negozi, collegate a degli schermi visibili sia dal personale di sicurezza sia dagli altri clienti.

Molte persone hanno reagito molto positivamente all'installazione, dicendo a Vo che è una cosa giusta ed importante da fare, e che si sentono più sicuri sapendo che chi ha uno dei sintomi principali del Covid-19 non possa entrare nell'edificio. Vo ha raccontato che in poco più di due settimane, solamente in due casi è successo che una persona avesse una temperatura corporea troppo alta: quando capita, gli viene consegnato un volantino e gli viene intimato di andarsene.

Gli esperti sono più che scettici - Secondo gli esperti, tuttavia, questa tecnologia porta con se dei problemi: l'"imaging" termico (l'identificazione della temperatura corporea) è piuttosto impreciso quando si ha a che fare con grandi gruppi di persone, e inoltre, non misura i gradi all'interno del corpo, ma solo la temperatura esterna, della pelle, ed è possibile che sia influenzata da cambiamenti nell'ambiente circostante. Un altro dei problemi principali è che la febbre arriva spesso solo dopo qualche giorno che si è infettati da coronavirus, per non parlare degli asintomatici, a cui non arriva proprio.

Per quanto riguarda le persone che viaggiano, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha osservato che «lo screening della temperatura da solo può non essere molto efficace: non individua coloro nei quali la malattia è ancora in incubazione, e inoltre rischia di produrre falsi positivi» (magari, qualcuno ha la febbre per altre cause). Lo si legge nelle linee guida del sito ufficiale dell'OMS.

Registrato un boom delle vendite - Nonostante il parere degli esperti, nelle ultime settimane c'è stato un aumento impressionante della domanda per questo tipo di telecamere termiche. Diverse aziende specializzate hanno infatti registrato un boom di richieste.

Anche la loro diffusione è sempre più ampia: si possono trovare in diversi aeroporti di tutto il mondo, all'entrata di negozi e attività commerciali (soprattutto in Cina e Corea del Sud), ma sempre di più anche in Europa e negli Stati Uniti.

Il rischio della falsa sicurezza - Uno dei rischi principali di questa tecnologia è la falsa sicurezza che potrebbe indurre nelle persone. Un individuo che passa lo "screening" potrebbe essere convinto di essere sano, e rispettare con meno rigidità le misure sociali imposte dai Governi.

Inoltre, con la crisi economica, molti imprenditori vogliono tornare al lavoro il prima possibile, e potrebbero usare una simile tecnologia per far sentire al sicuro i propri clienti e convincerli a visitare nuovamente i propri negozi. Ma sarebbe un falso senso di sicurezza, poiché, come sostenuto dagli esperti, l'effettiva efficacia di tali telecamere è piuttosto irrilevante.

Al momento, ciò che è più importante per tutti è ascoltare gli esperti sanitari e seguire le loro linee guida.