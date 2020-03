La Repubblica Ceca: Roma dovrebbe vietare ai propri cittadini di viaggiare all'estero

PRAGA - Il governo italiano dovrebbe vietare ai cittadini di viaggiare all'estero per non contribuire a diffondere il coronavirus. Lo ha detto il premier ceco Andrej Babiš, in un'intervista alla tv 24ore. Isolare le regioni del Nord, secondo Babiš, non basta.

«L'unica possibilità è che il premier italiano imponga ai cittadini a non viaggiare in altri paesi Ue. Noi non sappiamo se il contagio rimarrà limitato ai 16 milioni in quarantena», ha detto Babiš, sottolineando che gli altri paesi Ue nell'ambito dello spazio Schengen non possono vietare completamente l'ingresso ai cittadini italiani. Nella Repubblica ceca sono fino ad oggi 26 i casi di contagio.