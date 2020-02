«L'OMS sottovaluta la trasmissibilità del coronavirus»

MILANO - Ogni soggetto infetto può contagiare molte più persone rispetto a quanto si è ipotizzato finora. È questo il risultato dell'analisi pubblicata da diverse università a livello internazionale sul tema della trasmissibilità del coronavirus.

Il dito è puntato principalmente contro l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), accusata di sottostimare la capacità di diffusione del coronavirus. Lo studio, una revisione di più di dieci ricerche scientifiche, è stato pubblicato sul Journal of Travel Medicine dall'Università di Umea, in Svezia, l'Heidelberg Institute of Public Health in Germania e lo Xiamen University Tan Kah Kee College in Cina. Nell'analisi, che prende in considerazione i casi di Covid-19 osservati in Cina, si sostiene che il numero di persone che un soggetto infetto può contagiare sarebbe pari a 3,28, e non compreso tra 1,4 e 2,5, come sostenuto finora dall'OMS.

«La nostra revisione dimostra che il coronavirus è trasmissibile almeno quanto il virus della Sars, e questo dice molto sulla gravità della situazione», ha dichiarato Joacim Rocklov, dell'Università di Umea. «Guardando lo sviluppo dell'epidemia, la realtà sembra addirittura poter superare il valore massimo di crescita dell'epidemia calcolato in base alle nostre stime», ha concluso Rocklov.

Il «caos» dei dati cinesi - Gli Stati Uniti devono valutare con cautela i dati e i fatti provenienti dalla Cina sul coronavirus, perché «alcuni di questi possono dipendere dal caos di un sistema sanitario in crisi». Lo afferma il ministro della sanità americano, Alex Azar, che ha sollecitato nuovamente la Cina a mostrare cooperazione e trasparenza e a permettere l'ingresso degli scienziati Usa nel Paese.

«Abbiamo offerto il nostro aiuto sin dal 6 gennaio scorso, ma siamo ancora in attesa dell'approvazione finale per inviare sul campo a studiare il virus i nostri esperti dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie», ha detto Azar. L'accordo preso dall'Oms era che i team di esperti da mandare in Cina avrebbero incluso gli americani, ma «non abbiamo ancora ricevuto l'ok», ha aggiunto il ministro. «La decisione spetta al governo cinese». Un team di "super-esperti" inviati dall'Oms si trova nella provincia dell'Hubei da alcuni giorni.

Quanto alla situazione della diffusione del COVID-19 negli Stati Uniti, Azar ha osservato che «l'impatto è al momento limitato, ma ciò potrebbe cambiare all'improvviso».

Test anche a chi ha l'influenza - Sempre gli Stati Uniti sono pronti a estendere i test per il coronavirus a tutte le persone che presentano sintomi influenzali: lo ha detto la direttrice delle malattie respiratorie dei Cdc, la massima autorità sanitaria statunitense.

«I Cdc - ha detto Nancy Messonnier - hanno cominciato a lavorare con cinque laboratori di sanità pubblica attraverso gli Usa per rafforzare le loro capacità di vigilanza e pronto intervento. Siamo quindi pronti a iniziare a fare i test del coronavirus alle persone che presentano sintomi influenzali», ha aggiunto, spiegando come al momento questi test saranno portati avanti dai laboratori di Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago e New York. In pratica le città dove si sono registrati i casi statunitensi.