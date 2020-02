Trump e il coronavirus: «Sparirà con il caldo»

WASHINGTON - Donald Trump si è detto piuttosto convinto che l'aumento delle temperature nei mesi primaverili sarà determinante per la sconfitta del coronavirus.

«Il caldo, in linea di massima, uccide questo tipo di virus» ha dichiarato il presidente Usa, secondo quanto riferisce la Cnn. Si tratta di una posizione non nuova per Trump, che già ne aveva parlato su Twitter qualche giorno fa. «Molti pensano che sparirà ad aprile, con il caldo» aveva detto, riferendo ai suoi seguaci social il contenuto di una conversazione telefonica con il presidente cinese Xi Jinping.

«Molte incognite» - La teoria sostenuta dall'inquilino della Casa Bianca è provata scientificamente? Non esattamente. Al momento la comunità scientifica, che si trova di fronte a un virus del quale si sa poco o nulla, è molto prudente e prende quello di Trump più come un buon auspicio. «La sua speranza è la nostra speranza», ha dichiarato il dottor William Schaffner del Vanderbilt University Medical Center. «Ma non sappiamo se andrà così».

Gli fa eco il dottor Anthony Fauci, direttore della task force presidenziale sul coronavirus: «Il problema ora è che ci sono molte incognite». Con l'arrivo dei mesi di marzo e aprile, aggiunge, gli scienziati avranno delle risposte più certe.