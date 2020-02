Dimentica l'orsetto scendendo dall'aereo, la compagnia gliene regala un altro

DALLAS - Perdere il proprio peluche preferito è uno dei traumi più grandi per un bambino. Ma la Southwest Airlines ha aiutato il piccolo Grayson a trovare un nuovo migliore amico.

L’incubo per il piccolo è cominciato qualche mese fa, durante le vacanze per il Ringraziamento. Insieme al papà, Grayson aveva preso un volo da Dallas a New Orleans, ma scendendo dall’aereo aveva dimenticato di portare con sé Teddy, il suo orso di peluche. Le ricerche del migliore amico di Grayson sono scattate immediatamente, ma senza successo.

La mamma, come riporta la Cnn, non si è mai data per vinta, e ha contattato la compagnia aerea con tutti i mezzi a disposizione, social network compresi. Un mese dopo aver perso Teddy, la mamma ha ricevuto una telefonata da parte di un dipendente della compagnia. L’uomo la informava che un assistente di volo aveva preso Teddy, e lo aveva consegnato a qualcuno all’aeroporto. Tuttavia l’orsetto viaggiatore non è mai arrivato all’ufficio persi e ritrovati.

Allora la compagnia aerea ha avuto un'idea: regalare al bambino un orsetto nuovo di zecca, con tanto di accessori legati al mondo dell’aeroporto.

Non solo: Il nuovo orsetto, prima di arrivare da Grayson, ha vissuto qualche avventura all’aeroporto, il tutto documentato da svariate fotografie. Il peluche ha infatti ispezionato la cabina di pilotaggio, ha aiutato i piloti a parcheggiare gli aerei, ha prenotato il suo biglietto per arrivare da Greyson, e ha atteso il suo turno per imbarcarsi insieme agli altri viaggiatori.

«Ci piace creare un legame tra le persone e ciò che è importante nelle loro vite. Siamo contenti di aver avuto un piccolo ruolo nel riunire Grayson e Jack» ha dichiarato la compagnia aerea.

Jack, il nuovo orsetto, non potrà sostituire Teddy, ma potrà accompagnare Grayson in tante nuove avventure.

