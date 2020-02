Coronavirus, la trasmissione da casi asintomatici è rara

GINEVRA - La trasmissione del coronavirus da parte di pazienti asintomatici è possibile, ma non è uno dei metodi di trasmissione principali. Lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo bollettino quotidiano.

«Il mezzo principale di trasmissione, in base ai dati disponibili, sono i casi sintomatici - si legge -. L'Oms è a conoscenza della possibilità di trasmissione del virus da persone infette prima che sviluppino i sintomi, e si stanno raccogliendo le storie dettagliate delle esposizioni per capire meglio come la trasmissione sia potuta avvenire in questo lasso di tempo così breve. Le infezioni asintomatiche possono essere rare, e la trasmissione da una persona asintomatica è molto rara per gli altri coronavirus, come abbiamo visto per il Mers. Pertanto la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei mezzi principali di trasmissione».

Più in generale la situazione dei casi confermati fuori dalla Cina, afferma il documento, sono 132 in 23 paesi. La Thailandia è il secondo paese più colpito con 19 casi, mentre nella regione europea dell'Oms sono 24.