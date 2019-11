Trump fa una sorpresa ai soldati

WASHINGTON - Il presidente americano Donald Trump ha compiuto una visita a sorpresa alle truppe Usa in Afghanistan nel giorno della Festa del Ringraziamento.

Trump, che era nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, per la festività del Thanksgiving, è arrivato oggi alla base di Bagram. Si tratta della sua prima visita in Afghanistan, dove si trovano almeno 15 mila tra militari Usa e della Nato, e cade in un momento di stallo nei negoziati di pace che coinvolgono anche il governo afghano la leadership dei talebani.

Trump ha anche annunciato la ripresa dei negoziati di pace con i talebani. «Vogliono un accordo, e ci stiamo incontrando con loro», ha detto il presidente americano nel corso di un incontro a Kabul col leader afghano Ashraf Ghani.

Trump ha quindi confermato la sua intenzione di ridurre la presenza delle truppe Usa nel paese da 12 mila a 8600.