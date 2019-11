Trattori in marcia su Berlino: sono attesi in 5 mila

BERLINO - Da stamani alle 8 sfilano per le strade di Berlino centinaia di trattori, che arrivano nella capitale per protestare contro le misure sull'agricoltura del pacchetto leggi del governo.

Alle 12 sono attesi 5 mila mezzi pesanti davanti alla Porta di Brandeburgo. I Partecipanti dovrebbero essere 10 mila stando agli organizzatori.

Come riporta la Welt, la protesta prende di mira in particolare le disposizioni più restrittive previste in materia di protezione degli insetti, delle acque e, più in generale, dell'ambiente. Secondo gli agricoltori, le nuove norme metterebbero a rischia l'esistenza stessa di molte attività.

keystone-sda.ch/ (Julian Staehle)