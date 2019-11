Clima, i Paesi ricchi stanno tradendo l'accordo salva Terra

Nell’acceso dibattito ambientale, e sullo sfondo di una anche inutile battaglia social sulla valenza della figura e dell'azione di Greta Thunberg, ci sono poi i numeri. Che difficilmente mentono e che in questo caso offrono un quadro sconfortante a livello mondiale.

L'accordo - Quattro anni fa a Parigi il G20 dei Paesi più industrializzati si era dato un obiettivo sul clima in quello che appunto era stato chiamato Accordo di Parigi sul Clima: contenere l'aumento della temperatura media globale entro 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali ma si punta a limitare l'aumento a 1,5°C, dato che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici.

I Paesi firmatari - Ma hanno fallito tutti, senza se e senza ma. Questo il verdetto del report “Brown to green" di Climate Transparency, istituto con sede a Berlino, sulla base di 80 indicatori, grazie ai quali è possibile tracciare il “cammino” di ciascun Paese verso politiche economiche, ambientali e gestionali orientate alla sostenibilità. Il G20 comprende Argentina, Australia, Brasile, Gran Bretagna, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia e Stati Uniti. Insieme, sono responsabili dell'80% circa delle emissioni globali di gas serra.

La dura realtà - Nel 2018, le emissioni di CO2 dei paesi G20 sono aumentate in tutti i settori, in particolare in quello dell'edilizia, e molti degli attuali obiettivi climatici per il 2030 sono troppo deboli per raggiungere i target di Parigi. Fa discutere il picco negativo dell'Australia, ultima in questa classifica già negativa di per sé, unica nazione a non aver preso praticamente iniziative concrete contro le emissioni dei gas a effetto serra. Ma non c’è di che stare tranquilli per gli altri 19 Paesi analizzati: nessuno è realmente sulla buona strada per centrare gli obiettivi.

L'inversione cinese - Secondo il rapporto “Brown to Green”, tra i paesi piú lontani dal target ci sono Russia, Arabia Saudita e Turchia. La Cina nel 2015 e 2016 aveva stabilizzato le sue emissioni, ma nel 2017 queste hanno ripreso a salire. E dire che una decina di anni fa, quindi prima di Parigi, i paesi del G20 si erano impegnati per eliminare i sussidi alle fonti fossili, ma è avvenuto l’esatto contrario. La percentuale della loro energia derivata dalle fonti fossili è sempre molto alta (intorno all’80%), e l’aumento delle emissioni di gas serra è all’ordine del giorno.

L'effetto Trump - Avvisaglie di un quadro generale poco collaborativo si erano avute due anni fa quando ad Amburgo il G20 si era ritrovato proprio per parlare di clima sotto la spinta dei primi e rinnovati movimenti ambientalisti attivisti. Proprio in quell’occasione con gli Stati di Uniti di un Trump poco collaborativo il documento finale in fatto di carburanti fossili e politiche per l’ambiente e per il clima era apparso piuttosto debole.

2050 Terra invivibile - Un problema globale non di poco visto che, secondo uno studio firmato da 11mila scienziati, se non verranno attuate politiche virtuose a livello ambientale le ripercussioni sul clima a medio e lungo termine potrebbero essere difficili da sostenere. Tra i più pessimisti c’è chi ipotizza una Terra invivibile già per il 2050, a causa degli effetti catastrofici del riscaldamento globale.