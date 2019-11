Oggi i 4 anni dal Bataclan, Macron: «Uniti, il terrorismo non vincerà»

PARIGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, invita i connazionali a «restare uniti per non lasciare mai vincere» il terrorismo, a quattro anni dagli attentati jihadisti del 13 novembre 2015 che causarono 130 morti e 350 feriti tra lo Stade de France, il Bataclan e altri locali del centro di Parigi.

«Ricordiamoci della promessa che ci eravamo fatti: restare uniti per non lasciare mai vincere coloro che avevano perpetrato tutto ciò. Ricordiamoci del 13 novembre e delle sue vittime», ha scritto il presidente in un tweet, mentre sono cominciate le commemorazioni nei luoghi della strage, in presenza, tra l'altro, del ministro dell'interno, Christophe Castaner, della collega responsabile per la giustizia, Nicole Belloubet e della sindaca di Parigi Anne Hidalgo.

Cerimonie che si concluderanno a fine mattinata, con l'intervento delle associazioni vicine alle vittime, dopo un ultimo omaggio, con minuto di silenzio e corone di fiori dinanzi al Bataclan.

Il mese scorso, è giunta a compimento la tentacolare inchiesta dei giudici antiterrorismo sui devastanti attacchi rivendicati dal sedicente Stato islamico (Isis) che sconvolsero Parigi e l'Europa.

Sono in totale quattordici, di cui undici in detenzione provvisoria, le persone indagate nell'inchiesta, in attesa di giudizio. Tra questi, Salah Abdeslam, l'unico superstite ancora in vita dei tre commando jihadisti, attualmente incarcerato nel penitenziario di Fleury-Merogis. Altri cinque sospetti, di cui alcuni dati per morti in Siria o in Iraq sono oggetto di mandato d'arresto. Il processo potrebbe tenersi nel 2021.

keystone-sda.ch/STF (Jacques Brinon)