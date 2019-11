Hanno pugnalato un Baby Trump

TUSCALOOSA - Uno dei celebri palloni che raffigurano Donald Trump come un neonato arancione in pannolino è stato assalito, pugnalato e sgonfiato, durante una manifestazione in Alabama.

Il gonfiabile satirico di 6,1 metri era stato messo in strada per protestare con la visita presidenziale per assistere a una partita delle squadre di football dell'Università dell'Alabama e della Louisiana, a Tuscaloosa (Alabama).

Stando a quanto riportato dall'organizzatore della manifestazione, un uomo armato di coltello lo avrebbe «caricato», squarciandogli la schiena. «Ha cominciato a sgonfiarsi subito», ha spiegato Robert Kennedy l'attivista proprietario del pallone, «l'aggressore ha provato a darsela a gambe ma la polizia lo ha fermato».

L'uomo è stato interrogato e poi rilasciato. «È incredibile quanta rabbia c'è in giro», ha commentato Kennedy.

La discesa di Trump nel "Profondo Sud" è stata accolta con molta simpatia dalla popolazione di uno stato estremamente conservatore come l'Alabama.

Precedentemente fischiato alle sue uscite "sportive" nella Grande Mela e a Washington D.C. , il presidente Usa e la first lady Melania hanno ricevuto una caldissima accoglienza allo stadio questo sabato.

L'originale Baby Trump è stato ideato a Londra come sbeffeggiamento per la prima visita nel Regno Unito del presidente usa, in seguito - conferma il Guardian - ne sono apparse diverse altre copie.

Keystone